مفيدة شيحة : العدوان الاسرائيلي على غزة شيئ يوجع القلب

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على العدوان الاسرائيلي على الشغب الفلسطيني وعلى قطاع غزة في فلسطين، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا مقلوبة على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن شيء يوجع القلب واحساس رهيب نشعر به من هذا العدوان، وقلوبنا مع غزة، وعدد الضحايا اقترب من ٣ آلاف شهيد، بينهم أطفال ونساء.



وتابعت أن معبر رفح يعمل ومفتوح لتقديم كل المساعدات لاهلنا في قطاع غزة والجانب الفلسطيني من المعبر لا يعمل بشكل منتظم بسبب القصف الإسرائيلي.

