فوائد لا تعلمها عن خل البلسمك.. أهمها الثالثة

قدم الدكتور خالد يوسف خبير تغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد خل البلسميك..

1. تعزيز صحة الجلد

يحتوي خل البلسمك على مركبات مضادة للميكروبات، وحمض الخليك، بالإضافة إلى غناه بمضادات الأكسدة ، وهذه المركبات تساعد في تعزيز صحة الجلد بشكل عام.

2. تحسين عملية الهضم

احتواء خل البلسمك على حمض الخليك النشط يساعد في تعزيز البكتيريا النافعة في المعدة والأمعاء، وبالتالي ذلك يساهم في تحسين عمليه الهضم وعلاج الامساك.

3. خفض مستويات السكر المرتفعة

يساعد خل البلسمك في تنظيم مستويات السكر في الجسم، وذلك عند تناوله مع الطعام.

حيث كشفت واحدة من الدراسات العلمية أن خل البلسمك له تأثير جيد على مستوى السكر، إذ أنه لا يسبب ارتفاعه بشكل حاد بعد تناول وجبة من الطعام، وهذا مفيد بكل خاص لمرضى السكري من النوع الثاني.

4. تقليل مستوى الكوليسترول

مضادات الأكسدة الموجودة في خل البلسميك تعمل على منع دخول السموم إلى خلايا الجسم، والتي تساهم بدورها في رفع مستوى الكوليسترول، الأمر الذي يسبب السيطرة على مستوياته.

وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وأمراض القلب التاجية.

5. فقدان الوزن الزائد

تناول خل البلسميك من شأنه أن يعزز من شعورك بالشبع لفترة أطول من الزمن، بالتالي يقلل من كمية الطعام والسعرات الحرارية المتناولة.

6.تعزيز الطاقه وعلاج الارهاق المزمن

عند اضافه لتر منه الى لتر من عصير البنجر و يوخذ منه ملعقه صغيره ع كوب ماء بعد الافطار والغذاء .