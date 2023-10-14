منتجي الدواجن يكشف أسعار الفراخ والبيض الجديدة بعد مبادرة الحكومة

كشف محمد صالح عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، أسعار الدواجن والبيض في الأسواق بعد بدء تطبيق مبادرة خفض الأسعار.

وقال محمد صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أصدرنا بيان للتأكيد على المشاركة في مبادرة خفض الأسعار التي أعلن عنها رئيس الوزراء".

وأضاف محمد صالح:" سعر الدواجن في المزرعة بـ 65 جنيه وتصل للمستهلك بـ 95 جنيه "، وكرتونة البيض في المزرعة بـ 115 جنيه ويصل للمستهلك بـ 125 جنيه ".

وتابع محمد صالح:" نسب التخفيض في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق تصل لـ 15 %".