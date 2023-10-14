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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

صدى البلد

التهاب الحلق قد ينتج عن جراثيم أو فطريات او فيروسات ، والفيروسات هي الأكثر تسببا في التهاب الحلق، وهو يصيب الأغشية المخاطية في الحلق والحنجرة.

ويعد التهاب الحلق أو ما يسمى التهاب الحنجرة، مرضا منتشرا، ويصيب كل الفئات من مختلف الأعمار، وهو على صلة بالإنفلونزا ونزلات البرد، وقد يتسبب في الإصابة بالتهاب اللوزتين الذي يرتبط به ارتباطا وثيقا، أو الالتهابات البكتيرية، أو الارتجاع المريئي، أو أمراض الحساسية.

ونقدم في هذا التقرير، أفضل الطرق الطبيعية لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب، وفقا لموقع هيلثى.

أعراض التهاب الحلق

١-أوجاع عند البلع .
٢-أوجاع في منطقة البلعوم والحلق .
٣-انتفاخ اللوزتين واحمرارها .
٤-ارتفاع في درجة الحرارة .
٥-السعال .
٦-أوجاع وانتفاخ في الغدد الليمفاوية والفك .
٧-أوجاع في الرأس .
٨-الصداع .
٩-أوجاع في البطن عند الأطفال .

10- ظهور البقع فاتحة اللون في اللوزتين وفي الحلق .
11-الصعوبة في التنفس .
12- التقيؤ عند الأطفال.

أسباب الإصابة بالتهاب الحلق

١-ممارسة عادة التدخين.
٢- الحساسية.
٣- الانتقال من جو دافئ الى جو بارد بشكل مفاجئ.
٤- العدوى بالفيروس او البكتيريا من مريض بالحصبة او الحمى او الانفلونزا او من استعمال ادواته الشخصية
٥- استنشاق الغبار والدخان الذي يهيج ويتعب الحلق والاحبال الصوتية.

طرق الوقاية من الإصابة بالتهاب الحلق

- عدم الانتقال من الجو الدافئ الى مكان بارد .
- الإقلاع عن التدخين .
- تجنب الغبار والبخار والدخان الملوث .
- تجنب الاختلاط بمرضى الجهاز التنفسي

علاج التهاب الحلق بالأعشاب

١-السوائل : الاكثار من شرب السوائل وأخذ قسط من الراحة .

٢- الماء المالح : يتم الغرغرة بالماء المالح والدافئ 3 مرات يوميا لتخفيف الألم.

٣-التفاح : الاكثار من تناول التفاح .

٤-البيكنج صودا : يخلط نصف ملعقة من البيكنج صودا ومثلها من ملح الطعام في كأس من الماء الدافئ ثم يعمل منه غرغرة لقتل الجراثيم .

٥- الليمون : يشرب عصير الليمون او يمص الليمون او يعمل منه غرغرة لعلاج التهاب الحلق .

٦- خل التفاح : يضاف ملعقة من خل التفاح ومثلها من العسل في كأس ماء دافئ ثم يعمل منه غرغرة او يشرب المخلوط لقتل البكتيريا .

٧- الزنجبيل : الإكثار من شرب منقوع الزنجبيل .

٨- القرنفل : يمضغ حبيتين من القرنفل ويمكن ان تبلع لقتل الجراثيم وعلاج التهاب الحلق.

٩-الثوم : يمضغ ضرس من الثوم في الفم للقضاء على الالتهاب .

١٠-ماء الأكسجين تركيز 3% : يخلط نصف كأس من ماء الأكسجين مع نصف كأس من الماء ويتم الغرغرة به بدون ان يبلع .

١١- البخار : يتم استنشاق بخار الماء والمضاف اليه بعض النقط من زيت الكافور .

١٢- العرق سوس : الإكثار من شرب منقوع عرق السوس الدافئ .

١٣- الرمان : يتم شرب عصير الرمان لعلاج التهاب الحلق .

١٤- البابونج : يتم شرب منقوع البابونج او مغلي البابونج مرتين يوميا لعلاج التهاب الحلق.

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