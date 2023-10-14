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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات "طائرة الزمالك" في الدور التمهيدي لبطولة الدوري

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة جدول مباريات الفريق الأول بنادي الزمالك في الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ويقع فريق طائرة الزمالك في المجموعة الأولى بجانب كل من: ألعاب دمنهور والطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد.

وجاءت مواعيد مواجهات الفارس الأبيض في تمهيدي الدوري كالتالي:

الجولة الأولى:
السبت 
18/11/2023
الزمالك وألعاب دمنهور 
على صالة الزمالك.

الجوله الثانية:
الثلاثاء 
21/11/2023
الزمالك والطيران 
على صالة الزمالك.

الجولة الثالثة:
السبت 
25/11/2023
الزمالك ومصر للبترول 
على صالة الزمالك.

الجولة الرابعة:
الثلاثاء 
28/11/2023
الزمالك والداخلية
على صالة الزمالك.

الجولة الخامسة: 
السبت 
2/12/2023
الزمالك والصيد 
على صالة الزمالك.

الجولة السادسة:
الثلاثاء 
5/12/202
الزمالك وألعاب دمنهور 
على صالة سيتي كلوب بدمنهور.

الجولة السابعة: 
السبت 
9/12/2023
الزمالك والطيران 
على صالة اتحاد الشرطة.

الجولة الثامنة:

السبت 
16/12/2023
الزمالك ومصر للبترول 
على صالة الزمالك.

الجولة التاسعة: 
الثلاثاء 
19/12/2023

الزمالك والداخلية 
على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي.

الجولة العاشرة: 
الثلاثاء 
22/12/2023
الزمالك والصيد
على صالة الزمالك.

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