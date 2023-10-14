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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تكافئ طلابها المتميزين برحلة ترفيهية إلى العين السخنة 

صدى البلد

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب واتحاد طلاب جامعة عين شمس ، وبمشاركة كورال أون احد كورالات جامعة عين شمس المتميزة رحلة ترفيهية لقرية الزهور للقوات المسلحة بالعين السخنه وذلك في اطار اهتمام الجامعة بتقديم أنشطة متميزه للطلاب المتميزين،و تعريف طلابها بالمعالم السياحية والهوية المصرية ومعرفة أجمل شواطئ العالم فى مختلف المحافظات لزيارة "كنوز مصر" السياحية الساحلية.

تأتى هذه الرحلة تنفيذا لتكليف أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للقطاع بعمل رحلات ترفيهية لطلاب أسرة طلاب من أجل مصر وطلاب الجامعة المتميزين وانطلاقا من حرص الجامعة على تقديم الدعم لكافه الطلاب على اختلاف مراحلهم التعليمية وتشجيعا لهم على الانخراط في الأنشطة الاجتماعيه والثقافية والرياضية والفنية.

 

شارك برحلة العين السخنة اكثر من 1000 طالب وطالبه من أبناء الجامعة من مختلف الكليات حيث استمتع الطلاب بنقاء مياه "البحر الأحمر" وسحر وروعة الطبيعة الخلابة وتضمن برنامج الرحلة قضاء وقت ممتع مع كورال اون مع مطالبة من المشاركين بتكرار مثل هذه الرحلات الشيقة والمنظمة

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