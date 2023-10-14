بتحضر مفاجأة .. 10 صور لطليقة تامر عاشور تثير الجدل

تصدرت سمر أبو شقة طليقة المطرب تامر عاشور، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد كشفها عن تحضيرها لمفاجأة جديدة تكشف عنها خلال الأيام المقبلة.



وتتميز سمر أبو شقة طليقة المطرب تامر عاشور، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد سمر أبو شقة طليقة المطرب تامر عاشور، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرةأو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.



ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وقالت طليقة تامر عاشور، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "إزيكم عاملين إيهيارب تكونوا بألف خير، أنا طالعة علشان أقولكم حاجة مهمة جدًا استنوني إن شاء الله الأيام اللي جاية هتشوفوا مفاجأة حلوة أوي، وأنا متأكدة إنها هتعجبكم إن شاء الله.



واحتقل تامر عاشور بزواجه على الإعلامية نانسي نور مساء الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، في أحد الفنادق الشهيرة بوسط البلد، واقتصرالحفل على الأقارب والأصدقاء المقربين.

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