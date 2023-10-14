عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بتحضر مفاجأة .. 10 صور لطليقة تامر عاشور تثير الجدل

صدى البلد

تصدرت  سمر أبو شقة طليقة المطرب تامر عاشور، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد كشفها عن  تحضيرها لمفاجأة جديدة تكشف عنها خلال الأيام المقبلة.
 

وتتميز سمر أبو شقة طليقة المطرب تامر عاشور،   بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

وتعتمد سمر أبو شقة طليقة المطرب تامر عاشور،   أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرةأو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.
 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وقالت طليقة تامر عاشور، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "إزيكم عاملين إيهيارب تكونوا بألف خير، أنا طالعة علشان أقولكم حاجة مهمة جدًا استنوني إن شاء الله الأيام اللي جاية هتشوفوا مفاجأة حلوة أوي، وأنا متأكدة إنها هتعجبكم إن شاء الله.
 

واحتقل تامر عاشور بزواجه على الإعلامية نانسي نور مساء الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، في أحد الفنادق الشهيرة بوسط البلد، واقتصرالحفل على الأقارب والأصدقاء المقربين.

IMG_2268
IMG_2268
IMG_2267
IMG_2267
IMG_2266
IMG_2266
IMG_2265
IMG_2265
IMG_2264
IMG_2264
IMG_2263
IMG_2263
IMG_2262
IMG_2262
IMG_2261
IMG_2261
IMG_2260
IMG_2260
أبو شقة تامر عاشور عاملين طليقة تامر عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

هل ينفد صبر القاهرة؟.. قصة أخطر بيان لمصر منذ أكتوبر 73

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

فوائد لا تعلمها عن خل البلسمك.. أهمها الثالثة

بعد تصدرهما الترند.. 10 صور تجمع بين شريف منير وطليقته

لديها ابنة.. 20 صورة لدنيا عبد المعبود قبل زفافها من مجدى الهواري

فوائد خارقة لتناول الخرشوف على الصحة والجسم

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

رفض إقامة فرحه لخدمة المرضى.. 10 صور تجمع نجل محمد ثروت وخطيبته

طريقة عمل الماكرون الفرنسى

فوائد خارقة لعشبة الريحان| اعرفها

ترشيحاتنا

بسبب إيران.. إسرائيل تقطع العلاقات مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط

دار الإفتاء: الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة لم تتمكن من استطلاع هلال ربيع الآخر

الجامعة العربية: الحديث عن عملية برية عسكرية إسرائيلية داخل غزة يقوض السلام

الجامعة العربية: نبذل مساع حثيثة لوقف الحرب الإسرائيلية الانتقامية الغاشمة ضد الفلسطينيين

السفير محمد العرابي: العالم يقدر دور مصر فى دعم فلسطين

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كب كيك فانيليا

بتحضر مفاجأة .. 10 صور لطليقة تامر عاشور تثير الجدل

فوائد لا تعلمها عن خل البلسمك.. أهمها الثالثة

بعد تصدرهما الترند.. 10 صور تجمع بين شريف منير وطليقته

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ