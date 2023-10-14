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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلوا العواطف على جنب.. أحمد موسى للمصريين: اوعوا حد يدفعكم تدخلوا بلدكم في حرب

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لازم نخلي العواطف اليومين دول على جنب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر داعمة للشعب الفلسطيني بمنتهى القوة في أزمته الحالية، لكن لازم نخلي بالنا ومحدش يدفعك عشان تدخل بلدك في حرب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "محدش هيفرض علينا وضعه أو ظروفه"، مضيفا:" الجيش المصري مسؤول عن حماية أمن مصر القومي وعندما يتحرك الجيش المصري؛ يتحرك لمواجهة أي تهديد يتعرض له الأمن القومي المصري".

وواصل الإعلامي أحمد موسى :" جيشنا متواجد في سيناء ومنتشر في كل مكان ولازم كل المصريين يكونوا عارفين كده".

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