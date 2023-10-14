خلوا العواطف على جنب.. أحمد موسى للمصريين: اوعوا حد يدفعكم تدخلوا بلدكم في حرب

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم نخلي العواطف اليومين دول على جنب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر داعمة للشعب الفلسطيني بمنتهى القوة في أزمته الحالية، لكن لازم نخلي بالنا ومحدش يدفعك عشان تدخل بلدك في حرب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "محدش هيفرض علينا وضعه أو ظروفه"، مضيفا:" الجيش المصري مسؤول عن حماية أمن مصر القومي وعندما يتحرك الجيش المصري؛ يتحرك لمواجهة أي تهديد يتعرض له الأمن القومي المصري".

وواصل الإعلامي أحمد موسى :" جيشنا متواجد في سيناء ومنتشر في كل مكان ولازم كل المصريين يكونوا عارفين كده".