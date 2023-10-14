رغم الظروف الاقتصادية.. أحمد موسى: لا يمكن أن تتاخر مصر عن دعم الأشقاء في غزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك مظاهرات في إسرائيل ضد نتنياهو وهذه المظاهرات يقوم بها أسر الأسرى الإسرائيليين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "أسر الأسرى الإسرائيليين يطالبون بإقالة نتنياهو ووقف الحرب بسبب مقتل الأسرى".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر قررت إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" العديد من مؤسسات التحالف الوطني تشارك في قوافل دعم الأشقاء في فلسطين ومنها مؤسسة أبو العينين الخيرية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى : "رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لا يمكن أن تتأخر مصر عن أشقائنا في فلسطين وغزة "،مضيفا:" إسرائيل ترغب في تصدير أزمة إلى مصر بعد إعلان إسرائيل عن رغبتها في تهجير أهالي غزة من شمال القطاع إلى الجنوب ".