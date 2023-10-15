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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات قياسية.. عملاق شاومي Xiaomi 14 Pro يزلزل الأسواق

عملاق شاومي Xiaomi
عملاق شاومي Xiaomi 14 Pro

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Xiaomi 14 Pro القادم من شركة شاومي الصينية، والمتوقع أن ينافس ضمن أفضل الهواتف الذكية للعام الجديد 2024، يث سيحصل الهاتف على مواصفات قياسية.  

 

وبحسب موقع 91mobiles فإن هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro سيحتوي على شاشة مسطحة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED 2.5D قياس 6.6 بوصة، بجودة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وسيضم هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro أربع كاميرات خلفية إلى جانب بعض المستشعرات المميزة، ونوتش على هيئة ثقب في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، مع مكبرات صوت مزدوجة.  

وسيحصل هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro  على معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية من الجيل الثالث، مع ذاكرة وصول عشوائي تبدأ من 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجا بايت. 

وسيحتوي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4860 مللي أمبير في الساعة مقترنة بدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات ودعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، بالإضافة غلى صوت عالي الدقة، وDolby Atmos.     

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