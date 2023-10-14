بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

حرصت رباب صلاح، شقيقة كابتن المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، علي دعم القضية الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني من خلال فيديو نشرته عبر خاصية الاستوري على “إنستجرام”.

ونشرت رباب صلاح مقطع فيديو لفتاة صغيرة، تشرح أحداث فلسطين الحقيقية باللغة الإنجليزية، فتقول: خلي بالك لأن كل مرة بيضحكوا عليك من خلال أفلامهم ".

واضافت الفتاة عبر الفيديو: "ان الفيلم الخيالي، اللي مدته 75 سنة واتصرف عليه الملايين من أكبر دول العالم، وبيحكي عن مجموعة من الناس اتسللوا لدولة، موجودين أهلها أصلا وعايشين فيها من زمان، والغريب هنا أنهم عايزين يبنوا ليهم دولة جواها.

تعرض الدولي محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي، لهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب عدم نشره أو تحدثه عن دولة فلسطين وأحداث قطاع غزة الذي دُمر بسبب جيش الاحتلال الاسرائيلي.

