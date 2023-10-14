مفاجأة كبرى بشأن واردات الدجاج البرازيلي.. قرار حكومي طبق اليوم

قالت رابطة البروتين الحيواني البرازيلية، إن قرار مصر بإعفاء واردات الدواجن من التعريفة الجمركية مؤقتا سيصب في صالح الصادرات من البرازيل إلى سوق شمال إفريقيا.

وقررت الحكومة إعفاء الدجاج الكامل من رسوم جمركية قدرها 30%، وبحسب الرابطة فإن هذه السلعة هي المنتج الرئيسي الذي تبيعه البرازيل إلى مصر من منتجات الدواجن.

إعفاء من الجمارك

وقال ريكاردو سانتين رئيس الرابطة إن الدجاج الكامل البرازيلي سيصبح أكثر تنافسية في مصر نتيجة للإعفاء الجمركي المؤقت مما يعزز إمدادات مصر التي تضررت بفعل إنفلونزا الطيور وتزايد تكاليف الإنتاج.

ويأتي نحو 90% من الدجاج الكامل الذي تستورده مصر من البرازيل، وهي هي أكبر مصدري العالم لهذا المنتج، فيما توصلت البرازيل إلى اتفاق يسمح للمنتجين من الدولة الواقعة في ‏أمريكا الجنوبية بتصدير الدجاج إلى الجزائر.‏

وبدأ اتحاد منتجي الدواجن، بتطبيق الأسعار الجديدة لبيض المائدة والدواجن المجمدة، اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء ضمن مبادرات خفض الأسعار التي تم الإعلان عنها الاثنين الماضي.

وأوضحت نشرة الأسعار الجديدة وجود 25 جنيهًا تخفيضًا في سعر كرتونة البيض والدواجن المجمدة، التي جاءت كالتالي:

سعر كرتونة بيض المائدة في المزرعة: 115 جنيهًا، بعدما كانت 124 جينهًا.

سعر كرتونة بيض المائدة للمستهلك: 125 جنيهًا، بعدما كانت 150 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المزرعة: 100 جنيه، بعدما كانت 115 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة للمستهلك: 105 جنيهات، بعدما كانت بـ 140 جنيهًا.

وعلق الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، على مشاركتهم في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار قائلًا: شاركنا في مبادرة مجلس الوزراء المصري بخفض الأسعار بحوالي 15% ما يعادل 25 جنيهًا تخفيضًا في سعر كرتونة البيض والدواجن المجمدة، والتي سيتم تطبيقها السبت المقبل خلال أيام، وبادر منتجو الدواجن بالمشاركة في هذه المبادرة وقللوا سعر الربح، لمشاركة الدولة في تخفيف الأسعار عن المواطنين.

وطمأن الزيني المواطنين بشأن الأسعار في فصل الشتاء، مؤكدًا عدم ارتفاع الأسعار على المستهلك رغم ارتفاع تكلفة التربية بفعل التدفئة في الجو البارد.

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنه يتوقع انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وهناك العديد من العوامل التى ستؤدي إلي انخفاضها من أهمها توافر الأعلاف بالأسواق وانخفاضها نسبيا عن الأيام الماضية.

وأشار أبوصدام خلال تصريحات لـ"صدي البلد " إلي أن إرتفاع درجات الحرارة تجعل أصحاب المزارع يتخلصون من الدواجن أولا بأول بدلا من فسادها بالتالي يزيد المعروض ويقل السعر، مضيفا أننا نعتمد على الجهود الحكومية لضمان توفير الاستقرار في سوق الأعلاف وعدم حدوث اضطرابات تؤثر على إنتاج الدواجن وأسعارها.

من جانبه قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن وتستعد فى الوقت الحالى لتصدير 175 ألف طن من الدواجن المجمدة إلى السعودية بواقع 100 ألف طن، والكويت والإمارات 75 ألف طن.

اتحاد منتجي الدواجن

وأضاف، أن حاليًا هناك تراجع كبير فى أسعار الأعلاف والكتاكيت، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى للدواجن وبيض المائدة، مشيرًا إلى الاتفاق على ضخ استثمارات أجنبية جديدة فى قطاع الدواجن خلال الفترة المقبلة، أهمها ما قيمته مليار دولار من دولة الإمارات، تستهدف قطاعات الجدود والبياض والتسمين والأمهات، والاتفاق يتضمن تصدير الدواجن المبردة والمجمدة والمطهية ونصف المطهية، واشترط الجانب الإماراتى تفعيل القانون 7 لعام 2008 بعدم تداول الدواجن الحية، ولكن تداولها مبردة ومجمدة.

وأشار السيد إلى أن أسعار الدواجن في الوقت الحالي عادلة للمنتج والمستهلك، وأن هناك انخفاض كبير في الأسعار خلال أيام؛ نتيجة لقلة الطلب على الدواجن، وإن الدواجن سلعة غذائية لا تقبل التخزين وتعتمد على العرض والطلب.

وتابع رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة الدواجن انتهت بشكل كبير فى مصر، وعادت كل القطاعات إلى العمل مرة أخرى، مع دخول نسبة كبيرة من صغار المربين مرة أخرى إلى السوق.

فيما أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3912 لسنة 2023 بإعفاء 12 سلعة مستوردة من الجمارك لمدة 6 شهور بهدف السيطرة على الأسعار والتي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية بالأسواق المحلية حيث يتم تطبيق القرار بدأ من اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023.

شملت قائمة السلع المعفاة من الجمارك (الدواجن، أحشاء وأطراف الأبقار، الألبان، الزبد، الجبن، الشاي، الدهون، شحوم الزيوت النباتية، السكر، المكرونة، محضرات الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، الأدوية) حيث جاء القرار عقب اجتماع موسع عقدته وزارة التموين بالاشتراك مع الغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية بضبط الأسعار.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ويأتي قرار إعفاء السلع الغذائية الواردة في القرار الحكومي، تنفيذا لتعهد الحكومة خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام، بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مع الصناع والتجار المصريين.

ورحب اتحاد منتجى الدواجن بقرارات الحكومة الأخيرة لخفض أسعار 10 سلع أساسية، بما فيها البيض والدواجن، بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكداً أن أسعار البيض والدواجن من الممكن أن تتراجع بشكل أكبر حال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة؛ لأن 70% من تكلفة الإنتاج تكمن فى الأعلاف التى يتم استيراد 90% منها.

وأكد الاتحاد أن العالم يواجه تحدياً كبيراً، ومصر تحت ضغوط شديدة فى الفترة الأخيرة بداية من أزمة كورونا، مروراً بالدخول فى الحرب الروسية - الأوكرانية، ثم ما يحدث فى السودان، وأخيراً ما يحدث فى فلسطين، وكل تلك الأحداث السياسية لها تأثير مباشر على الأوضاع الاقتصادية، ورغم كل هذه التحديات تعمل مصر جاهدة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

أسعار الدواجن اليوم

وقال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن أسعار الدواجن من الممكن أن تتراجع خلال الفترة المقبلة حال توافر خامات الإنتاج بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن خامات الإنتاج تمثل 70% من التكلفة، وأغلبها يتم استيراده من الخارج، لذلك تسعى الدولة لتوفيرها للمربين، ما ينعكس على سعر المنتج النهائى، وأن أغلب الأعلاف ذرة وصويا ويتم استيراد 90% منها من الخارج.

وأضاف اتحاد منتجى الدواجن أن القرارات التى تم اتخاذها من قبل الحكومة فيما يخص الضرائب وتوفير الأعلاف والمصروفات البنكية والتخزين الجمركى قرارات تصب فى مصلحة المربى ومصلحة المستهلك النهائى الذى سيحصل على سلعة بسعر أقل، مطالباً بإعادة طرح مبادرة التمويل البنكي لمربي الدواجن بفائدة 5%.

وأشار إلى أن أساس تراجع أى منتج هو زيادة إنتاجه بتكلفة أقل وجودة مناسبة، فعدم توافر المنتج يؤدى إلى احتكاره وبيعه بأسعار غير حقيقية، ولن تتراجع الأسعار إلا بالحفاظ على المنتج الذى يعتبر الترس الرئيسى فى آلة توفير السلع للمواطنين. وتابع نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من البيض، ولم تستورد بيضاً منذ الثمانيات ولا يصح أن تستورد البيض لأن تكلفة استيراده ستكون أعلى من ثمن البيض نفسه، مشيراً إلى أنه يجب الحفاظ على دورات التسمين التى تتم فى السنة وعددها 6 دورات، مؤكداً أنه حال وجود خلل فى دورة تسمين واحدة على مدار العام ستحدث أزمة فى الأسواق.