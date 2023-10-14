عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البرازيل: إعفاء جمركي مؤقت بمصر يصب في مصلحة صادرات الدجاج

الدجاج
الدجاج

قالت رابطة البروتين الحيواني البرازيلية  إن قرار مصر بإعفاء ‏واردات الدجاج من التعريفة الجمركية مؤقتا سيصب في صالح الصادرات من ‏البرازيل إلى سوق شمال أفريقيا.‏

وذكرت مصر هذا الأسبوع أنها قررت إعفاء الدجاج الكامل من رسوم جمركية ‏قدرها 30%.

وبحسب الرابطة، فإن هذه السلعة هي المنتج الرئيسي الذي تبيعه ‏البرازيل إلى مصر من منتجات الدواجن.‏

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

شعبة الدواجن توجه رسالة مهمة للمنتجين بشأن الأسعار.. شاهد

الفراخ بـ60 والبيض بـ85 جنيها في المزرعة.. شعبة الدواجن تعلن السعر بعد التخفيض


وقال ريكاردو سانتين، رئيس الرابطة، إن الدجاج الكامل البرازيلي سيصبح أكثر ‏تنافسية في مصر نتيجة للإعفاء الجمركي المؤقت، ما يعزز إمدادات مصر التي ‏تضررت بفعل إنفلونزا الطيور وتزايد تكاليف الإنتاج.‏

ويأتي نحو 90% من الدجاج الكامل الذي تستورده مصر من البرازيل، وهي هي ‏أكبر مصدري العالم لهذا المنتج.‏

وتوصلت البرازيل إلى اتفاق يسمح للمنتجين من الدولة الواقعة في ‏أمريكا الجنوبية بتصدير الدجاج إلى الجزائر.‏

اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض البروتين الحيوانى التعريفة الجمركية الدواجن والبيض البروتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

مصر تحذر إسرائيل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. عمرو أديب يشن هجوما حادا على قوات الاحتلال| توك شو

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

ترشيحاتنا

230 ناشطا فلسطينيا.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال وملاحقة رجال المقاومة

جوتيريش: الوضع في غزة خطير والحروب لها قواعد

دعاء يوم السبت.. ردده الآن واجعله أسبوع الأرزاق غير المتوقعة والأمنيات المستحيلة

طيران الاحتلال يواصل قصف المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة

شاهد| استشهاد رضيعة في قطاع غزة

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

تجاوزت الـ 70 عاما .. نظام غذاء سيدة فرنسا الأولى يتحدى الشيخوخة

قبل عرضها تليفزيونياً.. تعرف على أحداث أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة "

أصغر متجر في العالم يثير جدل لن تتوقع السبب .. ما القصة؟

فيديو

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

فقد الحركة والبصر في 30 دقيقة.. تفاصيل المرض النادر لـ نجل محمد ثروت

أصالة بفستان مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني فى أحدث ظهور|شاهد

الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي وعلاقته بالدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ