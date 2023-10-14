البرازيل: إعفاء جمركي مؤقت بمصر يصب في مصلحة صادرات الدجاج

قالت رابطة البروتين الحيواني البرازيلية إن قرار مصر بإعفاء ‏واردات الدجاج من التعريفة الجمركية مؤقتا سيصب في صالح الصادرات من ‏البرازيل إلى سوق شمال أفريقيا.‏

وذكرت مصر هذا الأسبوع أنها قررت إعفاء الدجاج الكامل من رسوم جمركية ‏قدرها 30%.

وبحسب الرابطة، فإن هذه السلعة هي المنتج الرئيسي الذي تبيعه ‏البرازيل إلى مصر من منتجات الدواجن.‏



وقال ريكاردو سانتين، رئيس الرابطة، إن الدجاج الكامل البرازيلي سيصبح أكثر ‏تنافسية في مصر نتيجة للإعفاء الجمركي المؤقت، ما يعزز إمدادات مصر التي ‏تضررت بفعل إنفلونزا الطيور وتزايد تكاليف الإنتاج.‏

ويأتي نحو 90% من الدجاج الكامل الذي تستورده مصر من البرازيل، وهي هي ‏أكبر مصدري العالم لهذا المنتج.‏

وتوصلت البرازيل إلى اتفاق يسمح للمنتجين من الدولة الواقعة في ‏أمريكا الجنوبية بتصدير الدجاج إلى الجزائر.‏