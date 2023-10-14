مسئول ببنك الطعام: أتمنى أدخل غزة بنفسي لإيصال المساعدات لأشقائنا .. فيديو

كشف محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، أن عمليات تجهيز المساعدات لإيصالها لقطاع غزة تتم على قد وساق استعدادا لترتيبات ولوج الشحنات لقطاع غزة موضحاً أنه جرى نقل كميات كبيرة من المساعدات الغذائية ومستعدون لإدخالها غزة.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه جرى تجهيز مواد غذائية ومؤن لنجدة اهل القطاع وأنه مبهور بروح التعاون ولهفة المصريين على نجدة الشعب الفلسطيني في محنته الأخيرة جراء العدوان الغاشم.

وأشار محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام،: "على قلبنا زي العسل وأتمى أدخل غزة بنفسي لإيصال المساعدات".

