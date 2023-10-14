حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: الإعلان عن الملامح العامة لبرنامجي| الإثنين

قال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، إن المرشح الرئاسي حازم عمر سيعقد أول مؤتمر لحملته، بعد غد، الإثنين، وسيعلن عن الملامح العامة لبرنامجه الانتخابي وتوزيعه مطبوعا على الحضور كله ليكون متناولاً على وسائل الإعلام، كما سيعلن تشكيل حملة في كل الأمانات والمحافظات، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة حتى نهاية الانتخابات.

وأضاف «الشقنقيري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى الإعداد للحملة بداية من 5 يوليو الماضي، وترتكز على محورين، المحور الأول؛ هو صياغة البرنامج بشكل يحقق طموحات المواطن المصري ويعالج شواغله، وفي الوقت نفسه يكون برنامجاً واقعياً وعلمياً.

ولفت إلى أن المحور الثاني يتمثل في المحور التنظيمي، وجرى فيه تدريب كل الكوادر الحزبية في المحافظات كلها، في خلال 4 أسابيع، على كيفية إدارة الحملات الانتخابية، وكان النصيب الأكبر للمجموعات الشبابية.