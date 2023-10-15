ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي على الريق؟

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الشاي فور الاستيقاظ مباشرة، ويجهلون بعض الأضرار الصحية لهذا الأمر.

ووفقا لما نشره موقع “هيلثي”، فإنه عند تناول كوب من الشاي على الريق؛ تحدث عدة تأثيرات في جسمك، تتمثل فيما يلي:

1. تنشيط الجهاز العصبي: الشاي يحتوي على كمية معتدلة من الكافيين، وهو محفز للجهاز العصبي المركزي. يعمل الكافيين على تحفيز اليقظة وتعزيز التركيز والانتباه.

2. زيادة الطاقة: يعتبر الشاي مصدرًا طبيعيًا للكافيين، ويمكن أن يساعد في زيادة مستويات الطاقة والحفاظ على الانتعاش العام.

3. تحسين الهضم: الشاي، خاصة الشاي الأخضر، يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاتيكينات والبوليفينولات، والتي قد تساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص المواد الغذائية.

4. ترطيب الجسم: يعتبر تناول كوب من الشاي على الريق طريقة جيدة لترطيب الجسم بعد ساعات النوم الطويلة وفترة الصيام أثناء الليل.

5. تأثيرات مضادة للأكسدة: يحتوي الشاي على مضادات أكسدة طبيعية، والتي تساهم في مكافحة الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للأكسدة في الجسم.

6. تأثيرات محتملة على الجهاز الهضمي: قد يسبب تناول الشاي على الريق لبعض الأشخاص تهيجًا في الجهاز الهضمي، خاصة إذا كانوا يعانون من مشاكل معوية مثل الحموضة المعديّة أو القرحة المعوية.

يجب ملاحظة أن تأثيرات تناول الشاي قد تختلف بين الأشخاص، وتعتمد على عوامل مثل الحساسية الشخصية للكافيين وتحمل الجسم له.

وقد يكون من الأفضل تجربة تناول الشاي على الريق بناءً على تفضيلاتك الشخصية وتجربتك الخاصة لمعرفة كيف يؤثر على جسمك.