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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل| حظك اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023: ابحث دائما عن الأفكار الجديدة

برج الحمل
برج الحمل

 مولود برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل) بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية، وحبه الشديد لأفراد عائلته وإتقانه لفن الطهى وحرصه على خوض المغامرات المثيرة ،كما يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى منها عناده وتسرعه الدائم فى اتخاذ القرارات، وحرصه على مساعدة من يحتاج إليه، وتمتعه بطيبة قلب جعلته محبوب من الجميع.


وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

 


توقعات برج الحمل اليوم الأحد 15-10-2023


سينفذون العديد من الأعمال التجارية التي تحقق لهم عائد مادي كبير ،سينالون الاستقرار النفسي والراحة الكبيرة،سيكون لديهم الكثير من الفرص المميزة، ولكن يجب عليهم استغلالها وعدم ضياعها.
سيدخلون في علاقة عاطفية ناجحة.
سيحققون العديد من النجاحات الكبيرة التي يسعى إليها.
كما سيحققون العديد من المكاسب المالي
العالية ،وسيحصلون على مناصب عالية وتزداد مكانتهم في المجتمع ،سيحصل العاطلون عن العمل وظائف مرموقة بسبب  الكثير من التغييرات الإيجابية في حياة مواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

ابحث دائماً عن الأفكار الجديدة والمختلفة حتى تستطيع منافسة من حولك من زملائك، وانصت دائماً لأهل الخبرة الذين يساعدونك بخبراتهم حتى تنجح فى عملك وتتقدم للأمام.

 

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برج الحمل اليوم عاطفيا

لا تسمح لأحد بالتدخل بينك وبين شريك حياتك، حتى لا تتفاقم المشاكل بينكما وتعود حياتكما هادئة ومستقرة، وتشعر بالاستقرار والحب الذى تحلم به طوال الوقت.

برج الحمل اليوم صحيا

مارس التمارين الرياضية المناسبة لصحتك وعمرك ولا تفرط فى تناول الأطعمة الدسمة، حتى تحافظ على رشاقتك وحيويتك طوال الوقت.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن يجتهد فى عمله ويسعى لتحقيق ما يحلم به ولا ينتظر الفرصة بل يسعى للبحث عنها واستغلالها لصالحه.

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