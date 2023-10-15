لاحظها جيدا.. 5 علامات إذا ظهرت عليك تكشف الإصابة بالأنيميا الحادة

يظهر على بعض الأشخاص علامات تؤكد الإصابة بالأنيميا الحادة، ولكن فى الأغلب لا يلاحظها البعض لذلك نكشف عنها.

إليك خمس علامات يمكن أن تشير إلى الإصابة بالأنيميا الحادة وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. ضعف وتعب شديد: قد تشعر بضعف عام وتعب مستمر حتى بعد الراحة الكافية. قد يكون من الصعب عليك القيام بالأنشطة اليومية العادية بسبب هذا الشعور بالتعب المستمر.

2. ضيق التنفس: قد تشعر بضيق التنفس أو صعوبة في التنفس حتى أثناء ممارسة الأنشطة البسيطة. قد تحتاج إلى التوقف والاستراحة بشكل متكرر أثناء القيام بالأنشطة التي تتطلب جهدًا بدنيًا.

3. دوخة ودوار: قد تشعر بالدوار وفقدان التوازن بشكل متكرر. هذا قد يكون نتيجة لنقص الأكسجين في الجسم بسبب الأنيميا.

4. تغيرات في الجلد: قد يكون لديك بشرة شاحبة أو أصفرار في الجلد والعينين. قد تشعر بالبرودة الزائدة في اليدين والقدمين نتيجة لانخفاض تدفق الدم.

5. زيادة ضربات القلب: قد تلاحظ زيادة في معدل ضربات القلب، حتى في حالات الراحة. قد يكون لديك أيضًا ضربات قلب غير منتظمة.

مهم أن تعرف أن هذه العلامات يمكن أن تكون مشتركة مع أمراض وحالات أخرى، ولا يمكن الاعتماد عليها فقط لتشخيص الأنيميا الحادة. إذا كنت تشتبه في وجود أنيميا أو تعاني من أعراض مشابهة، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص الدقيق والعلاج المناسب.