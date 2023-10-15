شاهد| انتشال طفل من تحت ركام منزل قصفه جيش الاحتلال في غزة

تتواصل المشاهد المحزنة، التي خلفها قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على المناطق السكنية بقطاع غزة، حيث وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الإجتماعي، لحظات انتشال طفل من تحت الركام.

ويظهر الفيديو لحظة قيام عدد من الأشخاص بالحفر بأيديهم لإخراج طفل من تحت أنقاض منزله المدمر في فطاع غزة.

https://x.com/qudsn/status/1713432602634281128?s=20

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2329 شهيدًا.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن هناك نحو 10 آلاف مصاب جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.



وحسب وكالة “معًا" الفلسطينية، واصلت سلطات الاحتلال عمليات القصف ضد قطاع غزة لليوم التاسع، ما أدى لاستشهاد 300 مواطن خلال الـ 24 ساعة وإصابة 800 آخرين.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة إن الاستهداف الاسرائيلي للأحياء السكنية أدى إلى استشهاد 300 مواطن وإصابة 800 آخرين ومعظم الضحايا اطفال ونساء خلال 24 ساعة الماضية.