رغم تهديدات الشرطة.. آلاف الأستراليين يخرجون في حشود هائلة دعما للفلسطينيين| فيديو

انضم الآلاف من الأستراليين إلى الحشود الهائلة المؤيدة للفلسطينيين، اليوم الأحد، على الرغم من تهديدات الشرطة بالتصدي لهم وتفريقهم وسط التوتر بعد شن حركة المقاومة حماس هجوما عنيفا في إسرائيل قبل ثمانية أيام.

وتقوم معظم الدول في جميع أنحاء العالم بقمع مثل هذه الاحتجاجات خوفا من أن يؤدي الصراع إلى العنف في الداخل، حيث تحظرها فرنسا خوفا من الإخلال بالنظام العام.

ولوح المتظاهرون بأعلام فلسطين وهتفوا "فلسطين حرة"، حيث قام مئات من رجال الشرطة بدوريات في المنطقة حول واحدة من أكبر التجمعات في سيدني، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، بحسب وكالة رويترز.



وحلقت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة على ارتفاع منخفض فوق المظاهرات في هايد بارك بالمدينة.

وقال المنظمون لمجموعة عمل فلسطين، إن حوالي 5000 شخص كانوا حاضرين.



وقالت متحدثة باسم المجموعة، أمل ناصر، إن التجمع كان "سلميا حتى الآن"، مضيفة أن الشرطة لم تنشر سلطات خاصة لوقف المتظاهرين وتفتيشهم، وهي خطوة لأول مرة تحدث منذ ما يقرب من عقدين.

وقال متظاهر فلسطيني، غادر والده غزة في عام 1976، مع أطفاله الثلاثة: "نحن لسنا ضد الشعب اليهودي.. لقد كانوا في فلسطين لفترة طويلة، جنبا إلى جنب مع المسلمين والمسيحيين، نحن الفلسطينيين جميعا ضد الصهاينة".

وقال منظمو الحشد إنهم يخططون للسير عبر وسط سيدني في نهاية الأسبوع المقبل.

وأوضح موقع “الجارديان” الأسترالي الإخباري أن الآلاف احتجوا أيضا في التجمعات المؤيدة لفلسطين في أديلايد، عاصمة جنوب أستراليا، وفي عاصمة ولاية ملبورن الفيكتورية.

وأدان مسئول في مجموعة يهودية، المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين، المسيرات التي تجري "بعد أيام فقط" من الهجوم على إسرائيل.

وفي بيان، قال أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس، إن بعض المتظاهرين "يهتفون في عبارات ملطفة تدعو إلى تدمير إسرائيل".

وقالت وسائل الإعلام إن شرطة سيدني اعتقلت ثلاثة رجال يوم الجمعة، كما حث رئيس المخابرات الأسترالية الناس على تخفيف حدة الخطاب الذي يمكن أن يؤجج التوتر.