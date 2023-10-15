انطلاق الأسبوع العاشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام 2023/2024

انطلقت اليوم، الأحد، الدورات التدريبية التي يتضمنها الأسبوع التدريبي العاشر للخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة التنمية المحلية في تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات، وتدريب الكوادر المحلية على جميع الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات باعتباره أحد أهم محاور خطة الإصلاح الإداري بالمحافظات، ما يساهم في إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وتعزيز ثقة المواطن بالدولة، بالإضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة.

ويتضمن الأسبوع تنفيذ 5 دورات تدريبية وهي: دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، ودورة استشراف المستقبل لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى دورتي إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل، وتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية لتنمية الموارد المحلية، واللذان يتم تنفيذهما بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة.

فيما تستمر فعاليات دورة برنامج إدارة المشروعات PMP باستخدام منهجية الأجيال للأسبوع الثاني.

ويستفيد من دورات الأسبوع التدريبى العاشر 155 متدربا من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تكثف جهودها لرفع مهارات العاملين بالمحليات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة من خلال الدورات التدريبية التي ينفذها مركز تدريب سقارة، والتي تجعلهم أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات الحالية، مع الاهتمام بالجانب التطبيقي والعملي لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات أمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين، وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات.

وأشار إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حتى يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني، ويصبح في مصاف المؤسسات التدريبية الدولية.