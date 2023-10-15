بحضور وزيرة الثقافة.. ختام الدورة 30 لمهرجان نوادي المسرح

تفتح ستار خشبة مسرح قصر ثقافة روض الفرج الساعة السابعة مساء، لبدء حفل ختام مهرجان نوادي المسرح في دورته الـ ٣٠ " دورة الكاتب محمد أبو العلا السلامونى " ، وتوزيع الجوائز ، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني .

مهرجان نوادى المسرح



كما شارك بالتحليل والنقد ومناقشة فريق عمل كل عرض الأساتذة أعضاء لجان الندوات والتى تكونت من كل من د. داليا همام ، د. محمد زعيمة ، الناقد. عبد الناصر حنفى ، الكاتب سعيد حجاج ، المخرج حمدى حسين ، د. لمياء أنور ، المخرج محمد صابر ، د.. سامية حبيب ، الكاتب سامح عثمان ، المخرج شاذلى فرح ،الناقد احمد خميس ، الكاتب محمود حامد ، الناقد محمد مسعد .

كما صاحبت فعاليات المهرجان ورش صباحية أقيمت مكان إقامة الفرق بفندق مايوركا ، بعنوان ،"البناء الدرامي المغاير فى عروض نوادى المسرح نصا وصورة"

