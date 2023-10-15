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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور وزيرة الثقافة.. ختام الدورة 30 لمهرجان نوادي المسرح

مهرجان نوادى المسرح
مهرجان نوادى المسرح

تفتح ستار خشبة مسرح قصر ثقافة روض الفرج الساعة السابعة مساء، لبدء حفل ختام مهرجان نوادي المسرح في دورته الـ ٣٠ " دورة الكاتب محمد أبو العلا السلامونى " ، وتوزيع الجوائز ، بحضور  وزيرة الثقافة  الدكتورة  نيفين الكيلاني ، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني .

مهرجان نوادى المسرح


كما شارك بالتحليل والنقد ومناقشة فريق عمل كل عرض الأساتذة أعضاء لجان الندوات والتى تكونت من كل من د. داليا همام ، د. محمد زعيمة ، الناقد. عبد الناصر حنفى ، الكاتب سعيد حجاج ، المخرج حمدى حسين ، د. لمياء أنور ، المخرج محمد صابر ، د.. سامية حبيب ،  الكاتب  سامح عثمان ، المخرج  شاذلى فرح ،الناقد احمد خميس ، الكاتب محمود حامد ، الناقد محمد مسعد .
كما صاحبت فعاليات المهرجان ورش صباحية أقيمت مكان إقامة الفرق بفندق مايوركا ، بعنوان ،"البناء الدرامي المغاير فى عروض نوادى المسرح نصا وصورة" 
 

المسرح مهرجان نوادي المسرح ختام مهرجان نوادى المسرح نيفين الكيلاني عمرو البسيوني تامر عبد المنعم

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