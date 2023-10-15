عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

آخر يوم للتقديم على الوظائف الخالية بالمحافظات.. غدا

وظائف خالية في المحافظات
وظائف خالية في المحافظات

ينتهي غدا الاحد، التقديم للوظائف الخالية بالمحافظات التي اعلنت عنها وزارة التنمية المحلية ، والتي بدأ التقديم اليها في 17 سبتمبر الماضي.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية ، أن  التقديم يتم الكترونيا ، وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg .
 

وظائف خالية بالمحافظات

ويتضمن  الإعلان رقم (3) لسنة 2023 ، وظائف قيادية خالية، بالمحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، حيث يوجد 91 وظيفة خالية في المحافظات بعدد ، وتشمل الوظائف الشاغرة وظائف قيادية سكرتير عام المستوى الوظيفي الممتاز ورئيس مدينة المستوى الوظيفي الممتاز.

 و سكرتير عام المستوى الوظيفي العالي وسكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي العالي ورئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي العالي ورئيس مدينة المستوى الوظيفي العالي ورئيس حي المستوى الوظيفي العالي وسكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي مدير عامو رئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي مدير عام ورئيس مدينة المستوى الوظيفي مدير عام ورئيس حي المستوى الوظيفي مدير عام.

 

وشددت وزارة التنمية المحلية على الراغبين في التقدم للوظائف الخالية في المحافظات من التعامل مع أي شخص أو اخذ أي تعليمات او دفع مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول 01060150604 الخاص بالاعلان.
 

الوظائف الخالية بالمحافظات اخر يوم التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية وظائف خالية بالمحافظات وظائف قيادية خالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم واحد| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب |خاص

440 جنيها| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

3 ظواهر جوية والحرارة تودع الـ30|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث بديل موديست

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

موضوعات متعلقة

وسائل التواصل مع التنمية المحلية للإبلاغ عن شكوى.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الأسعار الجديدة لـ بيستون T770  موديل 2024

دعاء للمطر الغزير والشديد.. أدركه بـ 10 كلمات مستجابة لقضاء الحاجة والرزق

بعد إخلاء «أونروا» مراكزها.. غزة تكشف عن خطر كبير يهدد سكان شمال القطاع

آخر يوم للتقديم على الوظائف الخالية بالمحافظات.. غدا

استشهاد بلال القدرة قائد قوة خاصة من حماس في غارة إسرائيلية

قافلة مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني تصل العريش استعدادا لعبورها لقطاع غزة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

ممرات فريدة| كهف بريطاني عمره 500 ألف عام بعجائب مثيرة.. تفاصيل

لوك ناعم.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

خسر لقب فخر العرب.. صمت محمد صلاح عن حرب فلسطين يعرضه لحملات غضب|فيديوجراف

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب |خاص

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ