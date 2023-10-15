آخر يوم للتقديم على الوظائف الخالية بالمحافظات.. غدا

ينتهي غدا الاحد، التقديم للوظائف الخالية بالمحافظات التي اعلنت عنها وزارة التنمية المحلية ، والتي بدأ التقديم اليها في 17 سبتمبر الماضي.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية ، أن التقديم يتم الكترونيا ، وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg .



وظائف خالية بالمحافظات

ويتضمن الإعلان رقم (3) لسنة 2023 ، وظائف قيادية خالية، بالمحافظات من المستوى الوظيفي الممتاز – العالي – المدير العام، حيث يوجد 91 وظيفة خالية في المحافظات بعدد ، وتشمل الوظائف الشاغرة وظائف قيادية سكرتير عام المستوى الوظيفي الممتاز ورئيس مدينة المستوى الوظيفي الممتاز.

و سكرتير عام المستوى الوظيفي العالي وسكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي العالي ورئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي العالي ورئيس مدينة المستوى الوظيفي العالي ورئيس حي المستوى الوظيفي العالي وسكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي مدير عامو رئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي مدير عام ورئيس مدينة المستوى الوظيفي مدير عام ورئيس حي المستوى الوظيفي مدير عام.

وشددت وزارة التنمية المحلية على الراغبين في التقدم للوظائف الخالية في المحافظات من التعامل مع أي شخص أو اخذ أي تعليمات او دفع مبالغ نقدية إلا من خلال واتساب التليفون المحمول 01060150604 الخاص بالاعلان.

