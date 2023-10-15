هاجم الغرب وكشف الحقائق.. إشادة واسعة برسالة كوكا الداعمة لفلسطين

نال الدولي المصري أحمد حسن “كوكا”، لاعب فريق بنديك سبور التركي، إشادة واسعة من متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعمة للقضية الفلسطينية بطريقة غير تقليدية.

وعادة ما يدعم لاعبو كرة القدم القضية الفلسطينية بصورة أو دعاء قصير، إلا أن رسالة كوكا كانت استثنائية، إذ كشف الجرائم التي تتعرض لها فلسطين على مدار عقود طويلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، في رسالة موجهة لغير العرب.

بيان كوكا

وكتب كوكا عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي: “انتقلت إلى أوروبا منذ 11 عامًا، ولهذا السبب لدي متابعين وأصدقاء من غير العرب، لذا فإن هذا المنشور وقصصي التي أشاركها عن فلسطين مخصصة لكم”.

وأضاف: “أنا وأصدقائي العرب نعرف جيداً ما كان يحدث منذ عقود، استولت إسرائيل على أرض فلسطين، وقتلت الآلاف من الأشخاص، ودمرت كل شيء وفلسطين بعد سنوات عديدة من محاولتها القتال حتى بالأسلحة الصغيرة التي بحوزتهم، ووصفتهم وسائل الإعلام الغربية بالإرهابيين!!”.

وأضاف: “قالت وسائل الإعلام الغربية إنهم قطعوا رؤوس 40 طفلاً، لكن لم تكن هناك صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك، لذا فهذه قصة كاذبة أخرى”.

وتابع: “أنا ضد أي شخص يقتل مدنيين أو أبرياء! لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم الذين يقصفون البلاد كلها، 2 مليون نسمة 40% منهم أطفال، يقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود ويستخدمون الغازات المحرمة دوليا ويقولون إنهم يقاتلون الإنسان والحيوان!!!”.

وواصل: “كما نشر بعض المشاهير صورا لغزة وقالوا أقف مع إسرائيل! يمكنك أن تقف مع من تريد، لكن لا تكن أحمقاً لتنشر المأساة في غزة كما هي في إسرائيل”.

واستطرد: “أعتقد أنه إذا كان لديك قطعة صغيرة جدًا من القلب، فسوف تشعر بالحزن الشديد والمتضرر من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام”.

وأكمل: “أتمنى عندما تكون في موقع اتخاذ القرار أو تجد نفسك في محادثة حول هذا الأمر، أن تعرف الحقيقة”.

وختم: "لقد نسيت تقريبًا أن أخبركم أن منصات التواصل الاجتماعي تحظر الحسابات التي تجرؤ على إظهار الحقيقة حول هذه الفظائع،

من يهتم إذا واجهنا عواقب محاولتنا أن نكون صوتهم خارج الخندق".

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