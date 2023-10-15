تأتي من أوروبا..أستاذ دراسات بيئية يوضح أهمية الطيور المهاجرة لمصر|فيديو

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، أن الطيورالمهاجرة تمر كل عام، مرتين ذهاباً وعودة على مصر، و ذلك في شهري مايو وأكتوبر من نصف الكرة الشمالي إلى الجنوبي، مضيفاً أن الطيور تنتقل إلى بيئات يكون فيها المناخ معتدلا وغذاء ومياه بكميات أكبر.

الطيور تهاجر أحياناً بسبب وجود حيوانات مفترسة في بيئتهم

وأضاف" سمعان" ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطيور تهاجر أحياناً بسبب وجود حيوانات مفترسة في بيئتهم، فيضطروا أن يهاجروا من أماكنهم، حيث المناخ الأمن و الملائم لها.

وأشار أستاذ الدراسات البيئية إلى أن الطيور المهاجرة تأتي من أوروبا وتصل إلى شرق آسيا ثم إلى البحر الأحمر ثم مصر والعين السخنة والسويس ثم تنتقل لشرق وجنوب إفريقيا، مؤكداً أن مصر مركز مهم للطيور المهاجرة بسبب التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى أن الطيور المهاجرة تحدث التوازن الطبيعي للبيئة و تحافظ على التنوع البيلوجي في مصر.