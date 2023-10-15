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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. قصة زواج داليا البحيري من حفيد فريد شوقي

داليا البحيري
داليا البحيري

تحتفل الفنانة داليا البحيري، اليوم الأحد 15 أكتوبر، بعيد ميلادها الـ 53، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1970، وبدأت حياتها كمرشدة سياحية ثم مقدمة برامج، وذلك قبل أن تتجه إلى المجال الفني. 

ولدت داليا البحيري، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية عام 1970، وحصلت على بكالوريوس في اﻹرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

 

داليا البحيري وحياتها

تزوجت داليا البحيري، في أغسطس عام 2008، من فريد المرشدي، حفيد الفنان الكبير فريد شوقي، وأنجبت منه ابنة تدعى «قسمت»، لكنهما انفصلا بعد زواج استمر خمس سنوات، وتوفي طليقها عام 2014، وكان لـ"داليا" تجربة زواج سابقة ولكنها انفصلت سريعا.

اشتركت داليا البحيري في عدد من مسابقات الجمال، وحصلت عام 1990 على لقب ملكة جمال مصر، كما حصلت على المركز 27 في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت بمدينة لوس أنجلوس في نفس العام، بالإضافة إلى مشاركتها في مسابقة ملكات جمال العالم بإنجلترا.
 


مسرحية “سيدتي أنا”

كان أحدث أعمال الفنانة داليا البحيري، هو مشاركتها في العرض المسرحي “سيدتي أنا”، وهو العرض الذي استمر عرضه خلال فترة الموسم الصيفي. 

العرض المسرحي "سيدتي أنا" البطولة للفنانين "داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، وأمينة سالم، وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور الدكتور حمدي عطية، أزياء الدكتورة مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقى تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.

وقال محسن رزق، مخرج عرض "سيدتي أنا"، إن المسرحية عن رائعة برنارد شو "بجماليون"، وتدور أحداثه حول بائعة الورد ليزا التي تريد أن تكون من الطبقة الارستقراطية وتذهب للبروفيسور آدم وتطلب منه ذلك، فيقرر تقديمها في الحفلة الملكية لملكة إنجلترا وتتوالى الأحداث.

وعن التحضيرات للشخصية، أكدت داليا البحيري أن الشخصية احتاجت منها شهورا طويلة فى التحضير، خاصة الغناء، حيث إنها تقدم فى العمل أكثر من أغنية تحت إشراف الموسيقار محمود طلعت، بالإضافة إلى 5 استعراضات، وهو ما جعلها تستعين بمصمم الاستعراضات مصطفى حجاج.

وعن كواليسها مع نضال الشافعي الذى يشاركها البطولة، أكدت داليا البحيري أن شهادتها فى نضال الشافعي مجروحة، فهو فنان رائع وصديق عزيز لها، ووجوده فى العمل إضافة كبيرة للرواية.

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