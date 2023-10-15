لو عايز تشتغل.. خطوات استخراج شهادة الجيش

يسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل مميزة توفر لهم راتبا جيدا، وعليه يتم استخراج مجموعة من المستندات والأوراق التي يتم تقديمها للعمل، من بينها شهادة الجيش، والتي تعد أيضا هامة من أجل استكمال الدراسات العليا.

استخراج شهادة الجيش

ويمكن عبر خطوات سهلة وبسيطة استخراج شهادة الجيش في حالة فقدانها، خاصة أنها المستند الذي يؤكد تأدية الذكور للخدمة العسكرية، أو الحصول على إعفاء من قبل القوات المسلحة.

خطوات استخراج شهادة الجيش

هناك مجموعة من من الخطوات اللازمة من أجل استخراج شهادة الجيش، والتي تتضمن ما يلي:

- تبدأ أولى خطوات استخراج شهادة الجيش بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لإدارة السجلات العسكرية، والذي سوف يتطلب منك تسجيل البيانات الأساسية لمقدم الطلب.

- وتشمل خطوات استخراج شهادة الجيش ملء البيانات والتي تتضمن الرقم العسكري، وموقف الخدمة، وأيضا تاريخ التجنيد وتاريخ التسريح، وسبب إنهاء الخدمة، والسلاح، وأيضا المركز أثناء التجنيد.

- ويقوم المواطن الراغب باستخراج شهادة الجيش فى هذه الخطوة بالذهاب إلى مقر إدارة السجلات التابع له حسب محل إقامتك، من أجل استكمال باقي الأوراق.

خطوات استخراج شهادة الجيش بدل فاقد اونلاين

وفيما يخص خطوات استخراج شهادة الجيش بدل فاقد أونلاين، تبدأ بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمات التجنيد من قائمة الخدمات الإلكترونية.

- أما الخطوة التالية سيطلب منك الضغط بدل فاقد / تالف شهادة إنهاء الخدمة العسكرية.

- فى هذه الخطوة قم بتسجيل البيانات المطلوبة.

- يتم الضغط على مراجعة وتأكيد الطلب.

- بعد ذلك عليك تسديد رسوم استخراج شهادة الموقف من التجنيد، وذلك بعد الموافقة على الطلب.

- سوف ترسل لك الشهادة على محل الإقامة التابع لك في بطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

- إحضار صورة وأصل من البطاقة الشخصية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة تجهيز كشف عائلي يتم استخراجه من قبل منطقة التجنيد التابع لها.

- استخراج بطاقة خدمة عسكرية 6 جند، وذلك من مكتب التجنيد والتعبئة.

- استخراج بيان قيد عائلي للأب وأيضا لزوج الأم.

أوراق استخراج شهادة الموقف من التجنيد

- تشمل المستندات المطلوبة نموذج 53 تعبئة، وذلك للأشخاص الذين لم يمضِ على تاريخ إصداره لهم 7 أيام.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- وفي حالة كان الشخص قضى الفترة العسكرية، فإنه يجب إحضار أصل وصورة من شهادة إنهاء خدمة التجنيد.