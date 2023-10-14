تسعى الدولة إلي التسهيل علي المواطنين من خلال تقديم خدماتها عبر الانترنت الأمر الذي يوفر الوقت والجهد علي المواطنين وبين تلك الخدمات إمكانية استخراج وثيقة زواج مميكن عبر الانترنت بكل سهولة.

خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا

وهناك مجموعة من الخطوات التي يلزم علي المواطنين القيام بها من أجل استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا من خلال مايلي :-

- تبدء أولي خطوات استخراج وثيقة زواج مميكن عبر الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

- فى هذه الخطوة يقوم المواطن بانشاء حساب على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية

- وتتضمن خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة اختيار خدمات الإنترنت للمواطنين

- ثم تقوم باختيار استخراج «وثيقة زواج»

- فى هذه الخطوة يتم إدخال عدد الأشخاص المستفيدين وإدخال بيانات وثيقة الزواج المطلوبة، ثم بعدها الضغط علي «قرأت الإرشادات وموافق على الشروط»

- وتشمل أخر خطوة ضمن خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة إدخال بيانات مقدم الطلب ثم إدخال الكود الموجود في الصورة، ثم الضغط على كلمة «إرسال الطلب».

موعد تسليم وثيقة زواج مميكنة

ويجري تسليم طالب الوثيقة، في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام، من وقت تسليم الطلب إلكترونيا.

ويبلغ سعر استخراج وثيقة زواج 70 جنيها، وتصدر خلال 7 أيام عمل.

شروط استخراج وثيقة زواج مميكن

- من أجل استخراج وثيقة زواج مميكنة يشترط أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقاً.

- كما يشترط كتابة بيانات الزوج والزوجة (ثلاثي – رباعي).

- وتتضمن الشروط أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.

شروط تحرير عقد الزواج

- يشترط من أجل تحرير عقد زواج أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية

- يلزم إجراء التحاليل الطبية المطلوبة للمقبلين على الزواج

- استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما

- تشمل شروط تحرير عقد الزواج الإشهاد على أن يكون شاهدي عدول يتمتعوا بالأهلية القانونية وصحيح الإرادة

-تقدير مقدم الصداق والمؤخر.

المستندات المطلوبه لتحرير عقد الزواج

- بطاقة الزوج وثلاث صور ضوئية منها.

- تقديم بطاقة الزوجة وثلاث صور ضوئية منها.



- بطاقة وكيل الزوجة وصورة منها.

- إحضار 6 صور شخصية لكل منهما.

- شهادة صحية من مستشفى حكومي أو وحدة طبية بها طب أسرة.