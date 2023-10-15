إعلام القاهرة تنظم أنشطة رياضية جماعية لطلاب الفرقة الأولى |تفاصيل

أعلنت إدارة رعاية الشباب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن الأنشطة الرياضية الجماعية بالكلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

و قالت إدارة رعاية شباب الكلية ، إن البطولة التنشيطية للألعاب الرياضية المقامة بملاعب جامعة القاهرة لطلاب الفرقة الأول تكون خلال هذا الأسبوع و هى " تنس طاولة و مصارعة زراعين و كرة سرعة و كرة يد و خماسى كرة قدم.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، وافقت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، على استحداث درجات علمية دولية جديدة بجامعة القاهرة الدولية وعدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدة جهات مرموقة تضمنت جامعات دولية متقدمة ومؤسسات وهيئات دولية، كما استحدثت وطورت الجامعة عددًا من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات بكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، وذلك لمواكبة التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل، في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى التركيز على مواصلة العمل على سد الفجوة المعرفية وتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسة جامعات الجيل الرابع.

وأكد الدكتور محمد الخشت أهمية الارتقاء باستمرار بالبرامج الدراسية بكليات الجامعة، واستحداث برامج جديدة لإكساب الطلاب المعارف والمهارات وتشجيعهم على التعلم بأحدث الوسائل وخلق روح الإبداع والتميز لديهم وربط مكتسبات التعلم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية وتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة الجامعة ووزارة التعليم العالي.

فعلى مستوى الجامعة؛ تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين الجامعة ووزارة التعليم الصينية في مجالات الدرجات العلمية المشتركة والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة ايرلانجا بأندونيسيا، وبروتوكول تعاون بين الجامعة ونقابة الصحفيين فيما يتعلق بمجالات التعاقد مع مستشفيات الجامعة وتدريب الصحفيين وأسرهم.

وعلى مستوى الكليات ومعاهد الجامعة، وافقت جامعة القاهرة على عدد من مذكرات التفاهم وأهمها مذكرتان للتفاهم لكلية الصيدلة إحداهما مع جامعة تمبل بالولايات المتحدة الأمريكية، والأخرى مع جامعة سارلاند بألمانيا، ومذكرة تفاهم بين كلية التخطيط الإقليمي والعمراني وجامعة لاكويلا في مجالات البحوث وبرامج التدريب والتعاون الأكاديمي، ومذكرة تفاهم بين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال" لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال في المجتمع الجامعي، وبروتوكول تعاون بين كلية الهندسة ووزارة الموارد المائية والري في مجال تنمية وإدارة الموارد المائية المشتركة "دبلوم الموارد المائية المشتركة"، وبروتوكول تعاون بين مستشفيات كلية الطب وجامعة النيل الأهلية، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم للمعهد القومي لعلوم الليزر في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب إحداهما مع الأكاديمية الأوروبية لأمراض الصوت بالنمسا، والأخرى مع الجامعات الأوروبية في مصر "جامعتي لندن ولانكشاير".

كما تمت الموافقة لكلية العلوم على كل من اتفاقية تعاون علمي وتقني بينها وبين وجامعة لوران بفرنسا، والتعديلات الخاصة بمذكرة تفاهم سابقة بين الجانبين في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة تفاهم بين الكلية وإدارة الحرب الكيميائية.

كما وافق جامعة القاهرة ، على مذكرة تفاهم بين كلية الآداب وكليتي الدراسات العليا للإنسانيات والدراسات الأجنبية بجامعة أوساكا باليابان، ومذكرتي تفاهم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إحداهما بين الكلية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مجال دعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة، والأخرى للتعاون الأكاديمي والتبادل بين قسم الشعبة الفرنسية بالكلية وكلية الإدارة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة محمد السادس بالمغرب، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين كلية التجارة والمركز القومي للبحوث في مجالات برامج الدراسات العليا والمشروعات البحثية، وعقد المؤتمرات، وتبادل الإشراف على الرسائل العلمية، ومذكرة تعاون مشترك بين كلية الآثار واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.