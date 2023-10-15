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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس دفاع البرلمان: ما يحدث للشعب الفلسطيني جريمة في حق الإنسانية

أحمد العوضي، رئيس
أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن ما يحدث في حق الشعب الفلسطيني جريمة في حق الإنسانية لم تشهدها فلسطين منذ عام 1948.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان : الجرائم الإنسانية تتم في ظل دعم دولي من دول من المفترض أنها راعية للسلام مثل أمريكا وأوروبا وغيرها من التي تنادي بالحقوق والحريات.

واستنكر رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، إرسال أمريكا حاملة طائرات لإسرائيل، قائلا: هل إسرائيل في حاجة لهذا النوع؟.

وأكد أن حجم القنابل التي ألقيت الفلسطينيين خلال هذه الأيام والتي تقدر بنحو 4 آلاف طن، تعادل ما ألقي على أفغانستان في عام كامل، واصفا ما حدث بأنه جريمة في حق البشرية والإنسانية.

ووصف ما تقوم به مصر بالجهود العظيمة في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر قدمت تضحيات في الوقت السابق تقدر بأكثر من 120 ألف شهيد و200 ألف مصاب.

وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، رفضه إجبار أهالي غزة على مغادرة الأراضي الفلسطينية، قائلا: القيادة السياسية الحكيمة أكدت أنه يتعارض مع الأمن القومي المصري.

وقال: الأمن المصري مسئولية وطنية للقيادة السياسية والشعب المصري، متابعا: إذا كانت إسرائيل تريد السلام يجب أن تكون اتفاقيات حل الدولتين هو الحل الأمثل.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تسعى لحل القضية بتهجير الشعب الفلسطيني، قائلا: الأمن القومي المصري خط أحمر.

وتابع عضو مجلس النواب: "من يفكر في أي شيء تجاه مصر، عليه أن يتذكر ما حدث في أكتوبر 1973، وما قام به جيش مصر العظيم".

اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الشعب الفلسطيني الجلسة العامة للبرلمان الجرائم الإنسانية

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