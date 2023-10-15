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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدا من حزب الجيل الديمقراطى

صدى البلد

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 15  أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من حزب الجيل الديمقراطي برئاسة الأستاذ ناجي الشهابي رئيس الحزب.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، الذي بدأ اللقاء بالتحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة مثمناً على دور الحزب في مواقفه الوطنية ومشاركته السياسية مع الحملة.

الحملة الانتخابية تفتح أبوابها لكل محب للمرشح وكل مؤيد

وقال رئيس الحملة، إن الحملة الانتخابية تفتح أبوابها لكل محب للمرشح وكل مؤيد يستطيع أن يعتبر نفسه جزء من الحملة الانتخابية، والحملة الرسمية للمرشح تقدم نفسها لكل مواطن ومواطنة في مصر وتتبع أفضل المعايير الممكنة تنظيميًا في عملها، مشيراً إلى أن الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد أظهرت قدرة القيادة السياسية على دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري، فضلًا عن الإنجازات التي قامت بها الدولة على مدار التسع سنوات الماضية.

ومن جانبه، أشاد الحزب بالتنمية الشاملة والتطوير الذي وصل في كل مكان من محافظات الجمهورية، مؤكداً على ضرورة توعية الشباب بما حدث في مصر من طفرة على كافة المستويات، ونجاح القيادة السياسية في وضع نواة التنمية التي ستمتد أثرها حتى الأجيال القادمة، مؤكداً على دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. 

وأضاف الحزب أنهم بصدد عمل مؤتمرات وندوات توعية للمواطنين وخاصةً فئة للشباب، لزيادة الوعي لديهم بما حدث في الدولة على مدار السنوات التسع الماضية، فضلاً عن توعيتهم بأهمية مشاركتهم الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.

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