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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الفلسطيني يعلن رفض السلطة والشعب محاولات التهجير

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

أكد السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، استمرار الاتصالات المكثفة بين الرئيس الفلسطيني أبو مازن والأشقاء العرب لوضع حد لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني؛ آملاً أن تكلل بالنجاح عاجلا للجم هذه الحرب ونيرانها المشتعلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وأن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة المتصلة جغرافياً والقابلة للحياة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.


وأضاف السفير دياب اللوح خلال لقائه مع وسائل الإعلام المصرية والاجنبية، الذي عقد اليوم بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، أن القيادة الفلسطينية تستمر في جهودها من أجل بناء السلام العادل والشامل في المنطقة، من خلال الاستناد إلى المرجعيات والقرارات الدولية كافة ذات الصلة، مطالبا بالتدخل العاجل لإنصاف الشعب الفلسطيني، وتبني حل سياسي يُفضي إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله لأرض دولة فلسطين، ووضع حد لآخر إحتلال في العالم.


‎وأكد السفير اللوح أن فلسطين حريصة على الأمن القومى المصري وأن القيادات الفلسطينية والمصرية تعمل بشراكة لمواجهة كل التحديات والحفاظ على السيادة المصرية على أراضيها وأن حق العودة مكفول لأراضي فلسطين، وان فلسطين كما رفضت سابقا مخططات التوطين، ستبقى تناضل وترفض كل مخططات تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو غيرها، وأنه لا دولة فلسطينية بدون غزة ولا دولة فلسطينية في غزة وأنه لا عاصمة بدون القدس لا عاصمة في القدس بل القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

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