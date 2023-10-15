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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: إسرائيل تشهد 'تدفقًا قويًا' للنازحين من شمال غزة

النازحين من قطاع
النازحين من قطاع غزة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر، لشبكة CNN في مقابلة يوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يشهد 'تدفقًا قويًا' للأشخاص الذين يغادرون شمال غزة بعد أن قال إنه يجب على المدنيين الإخلاء جنوبًا.

وأضاف ليرنر لمراسلة شبكة CNN سارة سيدنر: 'نحن نعمل حاليًا من أجل ضمان إخلاء الناس من المنطقة. إننا نشهد تدفقًا قويًا للأشخاص المتجهين جنوبًا، وهو أمر جيد بالفعل'.
 

وتابع ليرنر: 'لقد حولت حماس مدينة غزة إلى حصن، وآلية للقتل الوحشي. ولا يمكن السماح لهم بالبقاء هناك، لذا يجب إزالتهم'. 'وما سيأتي بعد ذلك هو قبل كل شيء السلامة والأمن لدولة إسرائيل'.

وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل تنسق مع أي منظمات إغاثة لتزويد المدنيين في غزة بالمياه والغذاء وغيرها من الضروريات، قال ليرنر إن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى ترك 'الدبلوماسية للدبلوماسيين'.

وقال 'إن جيش الدفاع الإسرائيلي ووزارة الدفاع منخرطان مع المجتمع الدولي لمحاولة تسهيل أمور مختلفة ... أنا أتحدث نيابة عن جيش الدفاع الإسرائيلي. لذلك، نحن منخرطون بعمق في القتال. نحن المحاربون. علينا أن نغادر وقال ليرنر: 'الدبلوماسية للدبلوماسيين. هذا هو المكان الذي يحدث فيه ذلك'.
 

وقد سلطت المنظمات المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة الضوء على الأثر المدمر للحصار المفروض على غزة التي فشلت في تلقي أي مساعدات إنسانية جديدة منذ اندلاع القتال قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع.

وتابع ليرنر: 'إن فكرة إجلاء الناس إلى الجنوب هي جزء من وسائلنا الإنسانية، حتى نتمكن من مواصلة القتال وضرب حماس ومنعهم من مهاجمة منازلنا وذبح أطفالنا'. . وأضاف 'لهذا السبب ندفع الناس إلى التوجه جنوبا لأن الظروف هناك تجعلهم أكثر أمنا نسبيا من قلب مركز الإرهاب'.
 

وفي الوقت نفسه، انتقدت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإنسانية بشدة حملة الإخلاء الإسرائيلية. وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها يوم السبت إن دعوات إسرائيل للإخلاء 'هي حكم بالإعدام' على المرضى والجرحى في غزة.

واضافت 'إذا كان هناك شيء واحد أود أن أقوله للمنظمات الدولية هو: استخدموا مؤسساتكم وقدراتكم وإمكاناتكم لتسهيل نقل الناس إلى الجنوب. يجب ألا تقفوا إلى جانب حماس وتقولوا 'لا، ابقوا' أو ' وقال ليرنر لشبكة سي إن إن يوم الأحد: 'إنه أمر مستحيل'.

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