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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان يطالب بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة

قطاع غزة
قطاع غزة

دعا الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جميع الأطراف الفاعلة الى بذل المزيد من الجهد لتنفيذ مطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وأضاف أبو سعيد خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بد من التوصل لهدنة إنسانية ولو كانت مؤقتة تسمح بدخول المساعدات إلى المناطق التي تشهد الاشتباكات.

 انتهاكات حقوق الإنسان


وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان له آلية في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أول خطوة أن تتقدم دولة عضو بشكوى للمجلس، عبر اجتماع طارئ، ولا توجد حتى الآن أي دولة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سواء من حلفاء الفلسطينيين أو غيرهم تقدم بطلب.

وأكد أن المطلوب الآن أن تتقدم دولة عضو بطلب عقد اجتماع طارئ وبحث البنود الملحة مثل إدخال المساعدات أو الانتهاكات ضد المدنيين.


 

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