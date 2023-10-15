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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام بتخفيض الأسعار.. شاهد

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بحي العمرانية لمتابعة تنفيذ "مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية " ، التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار . 
وتابع محافظ الجيزة توافر السلع الغذائية التى تشملها المبادرة للتأكد من تلبية جميع احتياجات المواطنين ، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي "السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز "، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض " .

وأكد اللواء أحمد راشد أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

و كلف المحافظ باستمرار المرور الميدانى على جميع المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع و التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد علي كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكرى السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وأحمد جلال رئيس حي العمرانية وهالة غريب مدير مديرية التموين .

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