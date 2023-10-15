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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الدينار الكويتي أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

تراجع الدينار الكويتي
تراجع الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات العربية على مدار تعاملات الأسبوع، وانخفض سعر صرف الدينار الكويتي بقيمة 10 قروش في بنوك الأهلي ومصر، واستقر في البنك المركزي. 

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقابل سعر إغلاق الخميس الماضي، ختام تعاملات الأسبوع. 

أسعار العملات العربية 

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي كالآتي: 

انخفض سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري ليسجل 98.75 جنيه للشراء و 99.74 جنيه للبيع مقارنة بـ 99.84 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي، ختام الأسبوع بتراجع 10 قروش.

سعر صرف الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري  

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

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أسعار العملات اليوم السبت 14-10-2023 فى البنوك المصرية

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أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر الجمعة.. استقرار الدولار و الريال السعودي.. تحركات طفيفة للدينار الكويتي واليورو.. والذهب يواصل الصعود

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سعر الريال السعودي اليوم السبت 14-10-2023

أسعار العملات العربية في بنك مصر 

وجاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.42 جنيه للشراء و99.74  جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع . 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع. 
  

أسعار العملات العربية في البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا عند 99.75 جنيه للشراء 100.20 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

 وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية الريال السعودى الدرهم الاماراتى أسعار الدينار الكويتي يوم الأحد

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