أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنوك مصر الجمعة.. استقرار الدولار و الريال السعودي.. تحركات طفيفة للدينار الكويتي واليورو.. والذهب يواصل الصعود

أسعار الذهب والعملات

الدولار يسجل 30.95 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 38.06 جنيه للبيع

اليورو يسجل 32.87 جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 8.25 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي يسجل 8.42 جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 100.19جنيه

الذهب عيار 21 يسجل 2325 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، بينما تباينت العملات العربية وذلك على مدار تعاملات الأسبوع مقارنة بتعاملات الأحد الماضي، وواصل سعر الذهب صعوده.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي.



أسعار صرف العملات الأجنبية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

زاد سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم ، مسجلا 32.64جنيه للشراء و32.82 جنيه للبيع مقابل 32.69جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي، ختام تعاملات الأسبوع بارتفاع 13 قرشا.

كما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة ليسجل 37.54 جنيه للشراء 38.04 جنيه للبيع مقابل 37.82 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 22 قرشا.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 33.90 جنيه للشراء 34.32 جنيه للبيع مرتفعا بقيمة 33 قرشا مقارنة الأحد الماضي.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 32.51 جنيه للشراء و32.82 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 37.68جنيه للشراء و 38.04 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم نحو 34 جنيه للشراء 34.32جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و 30.95 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 32.73 جنيه للشراء و 32.87 جنيه للبيع مقارنة 32.78 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بارتفاع 11 قرشا.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 37.89جنيه للشراء و38.06 جنيه للبيع مقارنة بـ 37.89 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 17 قرشا.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 33.23جنيه للشراء و 34.89 جنيه للبيع.

العملات العربية

تباينت أسعار العملات العربية على مدار تعاملات الأسبوع، وجاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي:

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري ليسجل 98.82 جنيه للشراء 99.84 جنيه للبيع مقارنة بـ 99.79جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي، مستهل الأسبوع بزيادة 5 قروش.

سعر صرف الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية في بنك مصر

وجاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.52جنيه للشراء و99.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.



أسعار العملات العربية في البنك المركزي

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الجمعة فى البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.73جنيه للشراء 100.19 جنيه للبيع مقابل 100.10 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بزيادة 9 قروش.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 2627 جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2436 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 2325جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1993جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1550جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 1329جنيهًا .

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 18600 جنيه.

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 2.6 مليون جنيه .

وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1889 دولار



أسعار المصنعية والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.