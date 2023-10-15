بعد ظهورها بملامح مختلفة .. 10 إطلالات أثارت جدلا لحورية فرغلى

تصدرت الفنانة حورية فرغلى ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد ظهورها الأخير بملامح جميلة وقوام متناسق بفستان قطيفة أزرق .

وتتميز حورية فرغلى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرزجمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد حورية فرغلى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أوالكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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