رئيس عربية النواب يطالب الأمم المتحدة بالوقف الفوري لإبادة الفلسطينيين

انتقد النائب احمد فؤاد أباظة ، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الموقف الغربي المتخاذل من مجلس الأمن والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ، تجاه القضية الفلسطينية.

حقوق انسان الشعب الفلسطيني

واضاف خلال كلمته أمام الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب ، ان تلك الجهات الدولية تتحدث عن الحريات وهم بعيدون كل البعد عنها ،متسائلا أين حقوق انسان الشعب الفلسطيني الذي يباد علي أرضه من تلك القوي العالمية الغاشمة التي تدعم قوات الاحتلال بالأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا .

وطالب فؤاد أباظة، بتدخل عالمي لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والحفاظ علي ارواح المدنيين مع ضرورة وجود موقف عربي موحد لوقف نزيف الدماء الفلسطينية ودعوة منظمة الدول الإسلامية لاتخاذ موقف موحد .

وأكد النائب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كان واضحا عندما خطاب الرأي العام المصري والعربي والعالمي ،في حديثه التاريخي بأن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولن يترك الشعب الفلسطيني وحده وتأكيده علي رفض مساعي اسرائيل لتهجير الفلسطيني من أرضهم لتصفية القضية الفلسطينية .



وأوضح أن الرئيس السيسي بعث برسالة قوية للعالم كله بان مصر لن تتخلي عن دعم القضية الفلسطينية وأنها دائما

في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين وقدمت الكثير من التضحيات والدماء .

وأكد أن القيادة السياسية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال لان هذا سيؤدي إلي انفجار الاوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب الذي يحسب أنه بمنأ عما يجري ويتعامل بسياسة ازدواجية في التعامل مع الملف الفلسطيني



واختتم تصريحاته :"هنيئا لكي يا مصر بشعب أبي و بجيش قوي صامد ورئيس وفي مخلص لبلده يقف شعبه خلفه ويثق فيه.