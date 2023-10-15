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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب يبحث تقديم مساعدات عاجلة لـ فلسطين

السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية، غدا الاثنين، الدورة 79 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن وزراء الشؤون الاجتماعية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، سيبحثون بناءً على طلب دولة فلسطين الدعم الاجتماعي والإنساني العاجل لدولة فلسطين في مقدمة جدول أعمالهم، مشددة على مواصلة المساعي لتقديم الدعم الإنساني الصحي والاجتماعي العاجل للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وجراء مواصلة إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال، ممارساتها اللإنسانية وبما فيها قطع المياه والكهرباء ووصول الغذاء والمواد الإنسانية الإغاثية العاجلة لهذا الشعب الأعزل.

وأشارت السفيرة أبو غزالة إلى أن هناك عددا من البنود المهمة الأخرى التي سيبحثها الوزراء بما فيها الإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الدورة الخامسة، والإعداد لمنتدى المجتمع المدني لهذه القمة، ونتائج الدورة غير العادية الثامنة للمجلس الوزاري للتحضير لهذه القمة، وكذلك التحضير للقمة العربية العادية في الدورة (33).

ونوهت بان المكتب التنفيذي سيبحث بعض الموضوعات ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بكبار السن، وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء، وكذلك الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، وغيرها من الموضوعات المهمة التي سيقترح الوزراء إصدار مشاريع قرارات بشأنها، ليتم عرضها على الدورة القادمة للمجلس الوزاري خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت الأمين العام المساعد في تصريحها إلى التحضيرات الجارية لمنتدى الدوحة للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، الذي يأتي في إطار تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، وكذلك عدد من المقترحات الهامة للدول العربية، ذكرت منها آلية ربط البنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، والحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية، ووضع آلية موحدة للرصد والمتابعة والتقييم لمنظومة الرعاية الاجتماعية في الدول العربية، وكذلك مشروع التمكين والتأهيل للفئات الضعيفة ومنظومة الاحتضان وتطوير معاييرها.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الشؤون الاجتماعية جامعة الدول العربية وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

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