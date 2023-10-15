مفاجأة|سمير فرج يكشف سر إصرار الرئيس السيسي على إذاعة لقائه مع بلينكن..فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن ما حدث اليوم من بث لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي على الهواء سابقة لم تحدث من قبل.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قرار مصر واضح بشأن دخول المساعدات بشرط فتح معبر رفح للرعايا الأجانب".

وأشاد الخبير الإستراتيجي، بالسابقة التي تحدث لأول مرة وهي موافقة الرئيس السيسي على إذاعة أحد اللقاءات المغلقة والذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ليعرف الجميع رأي مصر في القضية الفلسطينية في ظل مزايدات كثيرة على مصر.

وأشار اللواء سمير فرج: "سابقة لم تحدث في التاريخ أن رئيسا يقول ما يحدث في اللقاءات المغلقة على الهواء"، موضحا: "مواقف الرئيس السيسي واضحة ومحددة بشأن فتح معبر رفح مقابل دخول المساعدات الإنسانية".

وتابع: "الرئيس السيسي أكد أن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز العقاب الجماعي لأهالي قطاع غزة".

وأضاف اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن بعد الاجتماع أنه سيتم فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة غدًا، موضحا أن هذا الموقف يؤكد أن مصر كبيرة.

