عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة|سمير فرج يكشف سر إصرار الرئيس السيسي على إذاعة لقائه مع بلينكن..فيديو

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية أمريكا

قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن ما حدث اليوم من بث لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي على الهواء سابقة لم تحدث من قبل.

txt

سمير فرج: إسرائيل لا تستطيع اجتياح غزة بأكملها

txt

سمير فرج عن رفض مصر عبور الأجانب من معبر رفح: محدش بيلوي دراعنا

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قرار مصر واضح بشأن دخول المساعدات بشرط فتح معبر رفح للرعايا الأجانب".

وأشاد الخبير الإستراتيجي، بالسابقة التي تحدث لأول مرة وهي موافقة الرئيس السيسي على إذاعة أحد اللقاءات المغلقة والذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي ليعرف الجميع رأي مصر في القضية الفلسطينية في ظل مزايدات كثيرة على مصر.

وأشار اللواء سمير فرج: "سابقة لم تحدث في التاريخ أن رئيسا يقول ما يحدث في اللقاءات المغلقة على الهواء"، موضحا: "مواقف الرئيس السيسي واضحة ومحددة بشأن فتح معبر رفح مقابل دخول المساعدات الإنسانية".

وتابع: "الرئيس السيسي أكد أن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز العقاب الجماعي لأهالي قطاع غزة".

وأضاف اللواء دكتور سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، أن وزير الخارجية الأمريكي أعلن بعد الاجتماع أنه سيتم فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة غدًا، موضحا أن هذا الموقف يؤكد أن مصر كبيرة.
 

سمير فرج الرئيس السيسي اللواء سمير فرج الإعلامي أحمد موسى لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أحمد موسى سمير فرج المفكر الإستراتيجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

مصر تعرض هدنة إنسانية لـ ساعات لإدخال المساعدات إلى غزة

زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

ترشيحاتنا

وزير إسرائيلي يعترف: حكومتنا فشلت في حماية مواطنيها

جيش الاحتلال: إجلاء أكثر من 600 ألف بقطاع غزة ولدينا أهداف جديدة

أبو العينين لـ المستثمرين: هناك رغبة صادقة من الدولة لتشجيع القطاع الخاص..وطموحاتنا كبيرة لتحقيق الأهداف التنموية

إدارة بايدن تجتمع بزعماء الجالية العربية والمسلمة بأمريكا.. ماذا يحدث؟

وزير إسرائيلي: فشلنا في حماية مواطنينا.. ونمر بفترة صعبة

النادي لديه أموال كثيرة.. مرشح مجلس إدارة الزمالك يعلن مفاجأة للجماهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بملامح مختلفة .. 10 إطلالات أثارت جدلا لحورية فرغلى

سكان قرية في بيرو يدعون رؤيتهم كائنات فضائية..وهذه أوصافها

توب وليجن.. ميريان نور الدين تثير الجدل بخصر منحوت

الأب الروحي..كتبها ماريو بوزو لتسديد ديونه وتحولت لأشهر الأفلام الخاصة بالمافيا..ما السبب؟

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ