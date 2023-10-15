أزهري: الرسول أقر الحجامة لنفعها والعالم يعترف بها

أكد الشيخ محمد سمير البنا من علماء الأزهر الشريف، أن العلاج بالحجامة كان من العصور الأولى وفي عهد الفراعنة، وقبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول استخدم الحجامة.

وأضاف عالم الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن الرسول محمد، أقر بما هو نافع، وأن الحجامة نافعة، الرسول قال :"ما أنزل الله عز وجل داء، إلا أنزل له دواء".



وأوضح أن الرسول قال أيضًا" الشفاء في ثلاث شربة عسل والحجامة" شرطة محجم" و كية نار" ولكن الحجامة ليست سنة نبوية.



وأشار إلي أن العلاج بالحجامة وصية الملائكة، وأن النبي في رحلة المعراج، كانت الملائكة تقول للنبي :" مر أمتك بالحجامة يا محمد".



وأوضح أن هناك أطباء في أمريكا و الصين، وألمانيا، تعالج بالحجامة، ولكن الشخص الذي يفعل الحجامة يجب أن يكون طبيب، وليس شخص عادي.