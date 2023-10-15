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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من سوريا بشأن استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار حلب

مطار حلب
مطار حلب

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأحد، استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي، اعتباراً من الثامنة صباح يوم غد الإثنين؛ بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن القصف الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية والذي استهدف مطار حلب الدولي، أخرجه عن الخدمة.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء سوريا "سانا": "حوالي الساعة 11:35 من مساء يوم السبت 14-10-2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفًا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه من الخدمة”.

أول تعليق من وزارة الدفاع السورية على استهداف إسرائيل مطار حلب

إسرائيل تستهدف مطار حلب الدولي.. وبيان عاجل من سوريا

وأضافت: "هذا العدوان الجديد هو تأكيد على النهج الإجرامي لكيان الاحتلال الإسرائيلي والذي يتجسد اليوم بوضوح في جرائمه المتواصلة تجاه الشعب الفلسطيني والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء من نساء وأطفال، كما أنه دليل واضح على أن هذا العدو الإرهابي لا يقيم وزناً للقوانين والأعراف الدولية، وهو باعتدائه على المطارات المدنية يثبت أنه أصل الإرهاب والداعم الأكبر للتنظيمات الإرهابية في المنطقة وسوريا خاصة".

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