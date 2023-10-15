إسرائيل تستهدف مطار حلب الدولي.. وبيان عاجل من سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، استهداف مطار حلب الدولي في سوريا وذلك ردًا على الصاروخ الذي انطلق منها نحو الأراضي المحتلة.

من جانب آخر، قالت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية إن مطار حلب الدولي تعرض لعدوان إسرائيلي، فيما رجح المرصد السوري أن المطار تعرض لقصف.

وقال الجيش الإٍسرائيلي في بيان "إثر تقارير أولية عن سماع صافرات الانذار في بلدتي أفني أيتان وألما، تقوم مدفعية جيش الدفاع الإسرائيلي راهنا بقصف مصدر النيران في سوريا".

وفي بيان لاحق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسقطا في منطقة مفتوحة".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل فلسطينية متعاونة مع حزب الله اللبناني "أطلقت صاروخا باتجاه الجولان السوري المحتل من... ريف درعا الغربي" في جنوب سوريا.