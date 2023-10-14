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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعترض صاروخًا أُطلق من سوريا نحو الجولان

جيش الاحتلال يعتراض
جيش الاحتلال يعتراض صاروخًا أُطلق من سوريا نحو الجولان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صاروخ تم إطلاقه من سوريا نحو الكيان الصهيوني.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنتي علماه وافني إيتان، شمال صفد، قرب حدود لبنان؛ بعد اعتراض صاروخ أطلق من سوريا.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بوجود تقارير عن إطلاق صواريخ من سوريا ولبنان على شمال إسرائيل والجولان المحتل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، دوي صفارات إنذار في الجليل والجولان.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن هناك اعتراض لصاروخ أُطلق من سوريا نحو إسرائيل.

من جانبها، ذكرت القناة الـ12 العبرية، أنه في أعقاب عمليات إطلاق نار من سوريا إلى الجولان المحتل، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي مصدر إطلاق النار.

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