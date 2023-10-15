إصابة شخصين في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بجمصة

أصيب شخصان بإصابات متفرقة، في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل، أمام دوران السلسول على طريق جمصة المنصورة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور قسم شرطة جمصة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل أمام دوران السلسول على طريق جمصة المنصورة ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة مستقلي الموتوسيكل وهما، شعبان عوض نبيه عبد الحميد 31 عاما من بحر العش، ومحمد عوض نبيه عبد الحميد 32 عاما من بحر العش.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة، ثم إلى مستشفى بلقاس؛ لتلقي العلاج اللازم.

وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.