عمر هريدي: مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من كل المرشحين لرئاسة نادي الزمالك

علق عمر هريدي، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، على قرار المحكمة بـ استبعاد حسام المندوه، أمين صندوق قائمة حسين لبيب، من خوض انتخابات نادي الزمالك، قائلا: إن ما صدر اليوم متعلق بالشق المستعجل، ومن ثم يجوز له عمل إشكال في تنفيذ هذا الحكم، وتجرى الانتخابات، وهو داخل قائمته ويمارس حقه في الترشح.

وأضاف "هريدي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه من حق حسام المندوه اللجوء للمحكمة الإدارية العليا طعنا على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون، ثم إذا وجدت من الجدية في هذا الطعن؛ تحيله لمحكمة الموضوع للنظر.

وأشار إلى أن الدولة بوزاراتها وهيئاتها على مسافة واحدة من المرشحين جميعهم، وهناك العديد من القضايا متعلقة بطعون متبادلة بين فاروق جعفر وحسين لبيب، وعلى منصب النائب وأمين الصندوق والأعضاء، وكل هذه الأمور حسمت اليوم برفض الطعون كلها عدا الطعن المتعلق بحسام المندوه.