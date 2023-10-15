عمر ربيع ياسين: محمد صلاح يتبرع للهلال المصري

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم نادى ليفربول الإنجليزى، اتخذ خطوة في سبيل دعم القضية الفلسطينية، تزامنا مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قصف متواصل، ومحاولات تهجير من منازلهم.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك "محمد صلاح يتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة بالتبرع إلى الهلال الأحمر المصري".

يذكر أن الدولي محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تعرض لهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب عدم نشره أو تحدثه عن دولة فلسطين وأحداث قطاع غزة الذي دُمر بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن سبب صمت الفرعون المصري محمد صلاح، وعدم تحدثه عن أحداث غزة أو حتي التعليق أو النشر عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يتابعها الملايين من الجماهير المحبة لمحمد صلاح حول العالم وليس الوطن العربي فقط.