قافلة مساعدات إنسانية وغذائية من مؤسسة أبوالعينين والتحالف الوطني لأهالي غزة.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا لمشاركة مؤسسة أبو العينين مع قوافل المساعدات الإنسانية والغذائية المقدمة من التحالف الوطني إلى أهالي غزة.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سارع بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هناك مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للشعب الفلسطيني"، موضحا: "مؤسسة النائب محمد أبو العنين متواجدة بعدد كبير من الشاحنات".

وأشار: "كل مؤسسات التحالف الوطني تشارك في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني"، لافتا: "القوافل في انتظار فتح معبر رفح للمرور وتسليم المساعدات لأشقائنا في فلسطين".