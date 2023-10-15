عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قافلة مساعدات إنسانية وغذائية من مؤسسة أبوالعينين والتحالف الوطني لأهالي غزة.. فيديو

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

 عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا لمشاركة مؤسسة أبو العينين مع قوافل المساعدات الإنسانية والغذائية المقدمة من التحالف الوطني إلى أهالي غزة.

txt

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

txt

قافلة مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني تصل العريش استعدادا لعبورها لقطاع غزة|شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سارع بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هناك مئات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للشعب الفلسطيني"، موضحا: "مؤسسة النائب محمد أبو العنين متواجدة بعدد كبير من الشاحنات".

 

وأشار: "كل مؤسسات التحالف الوطني تشارك في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني"، لافتا: "القوافل في انتظار فتح معبر رفح للمرور وتسليم المساعدات لأشقائنا في فلسطين".

أبو العينين مؤسسة ابو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

الأمن القومي خط أحمر.. 6 قرارات عاجلة من مصر بشأن غزة

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

ترشيحاتنا

محدش يزايد على فخر العرب.. تعليق ناري من أحمد موسى على موقف صلاح بشأن الأزمة الفلسطينية

ادخلوا قراكم ومدنكم.. أبو العينين يوجه كلمة قوية للشعب الفلسطيني المناضل| فيديو

الخارجية: مصر تضع بنيتها التحتية على أهبة الاستعداد لاستقبال المساعدات لقطاع غزة 

سيد علي لمتحدث الخارجية الأمريكية: أنتم بتشوفوا بعين واحدة..فيديو

مصر تناقش التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع ‎غزة مع سلطنة عمان

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

طبيب فلسطيني يحاول تهدئة المصابين في غزة فيتفاجأ بابنته

فيديو

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ