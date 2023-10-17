أنيق وقوى.. سعر Iphone 12 في البحرين

يأتى جوال آيفون 12 من علامة آبل الأمريكية امتداداً لنجاح شقيقه السابق آيفون 11، بجانب تصميمه الأنحف ومواصفاته المميزة.

بلغ سعر جوال iphone 12 سعة 64 جيجابايت بسعر 249 ديناراً بحرينياً، ويأتى بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع OLED super retina xdr، بوزن أخف و أقل سمكًا من آيفون 11، كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات من شاشات آيفون 11 بفضل ceramic shield المتواجد فى حواف الشاشة، كما أنه مقاوم للماء والغبار.

يقدم جوال iphone 12 معالجاً من نوع A14، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات 64 و 128 و 256 و جيجابايت، مع حواف معدنية و واجهتين من الزجاج المقوي.

iphone 12

لمحبي التصوير يقدم جوال iphone 12 كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

يعمل جوال iphone 12 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC.

iphone 12

يمتلك على بطارية جوال iphone 12 مميزة سعة 2815 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

تستطيع شراء جوال iphone 12 فى 6 ألوان هى الأحمر والأسود والأزرق والأخضر والأبيض والبنفسجي.